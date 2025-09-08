岡山県庁 岡山県は、ファジアーノ岡山のホーム戦が行われる10月18日（土）に、試合観戦を盛り込んだマッチングイベントを行います。 スポーツ観戦を通じた出会いの場を作るために企画したもので、30代～40代の独身男女が対象です。それぞれ20人ずつ募集していて、応募者多数の場合は抽選が行われます。参加費は観戦チケット付きで5500円です。 午後2時から行われるセレッソ大阪戦を楽しめるほか