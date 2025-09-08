最短10秒で淹れられる！キーコーヒー株式会社から、“最短10秒！手軽に楽しめるコーヒー”をコンセプトとした簡易抽出型コーヒー『KEY DOORS+ JET BREW オリジナルテイスト』『季節限定ブレンド』『カフェインレス』の3アイテムが、2025年9月1日（月）より発売。さっそく飲んでみました。気になる新製品をご紹介します。簡易抽出型コーヒー『KEY DOORS+ JET BREW オリジナルテイスト』を飲んでみた特許技術により短時間抽出を実