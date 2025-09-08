この漫画は作者・神谷もちさんの友人の体験談を漫画化したものです。主人公はるかがママ友付き合いで価値観の違いに悩み、翻弄される様子がコミカルに描かれています。『これって価値観の違いですか？』第6話をごらんください。 子連れピクニックの計画を立てるはるかとりさ。りさはランチに千円は高すぎると言います。はるかが引っ越し祝いも兼ねてごちそうするよ、と言っても「うちは外でお弁当食べるから、お店で食べてきて」