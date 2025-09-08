「86 GT“イエローリミテッド”」と同じサンライズイエローを採用 GR86 RZ“イエローリミテッド”& トヨタ86 GT“イエローリミテッド”（2015年）｜GR86 RZ“Yellow Limited”& Toyota 86 GT“Yellow Limited”（2015） GR86は、スバルとの共同開発により2021年に誕生した。スバルBRZとクルマのベースを共有しながらも、「ドライバーの意のままに操れる“手の内感”」「限界域で