“1000年に1人の天才Jカップ”として注目を集めた瀬戸環奈が8日、自身のXを更新し、太ももを全開にしたオフショットを投稿した。【写真】むちむち！ベッド上で誘う太もも全開の瀬戸環奈瀬戸はXで「おはようもう朝だよ〜起きて〜今日も一緒に頑張っちゃおっ！」とファンにエール。ベッドの上で横になり、太ももを大胆に露出した写真を公開した。これにネット上では「彼女感すごい写真だ」「たまらん！元気でた」「セトカ