フジテレビは8日、同局内で『2025秋 コンテンツラインナップ発表会』を実施。従来、改編説明会として開催していたものを改めて、今後も年2回にわたって行っていくという。今回の編成では、ドラマなど毎クール入れ替わるもの以外、GP帯（午後7時〜11時）の番組ではバラエティーなどの変更はなかった。【写真】真剣な表情で会見に望む上垣皓太朗＆高崎春アナウンサー秋改編では「For the NEXT」をテーマに「◯◯の未来のために」