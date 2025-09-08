フジテレビは8日、東京・台場の同局で10月期以降のコンテンツラインナップ発表会を行い、Aぇ！group初の関東レギュラー冠番組「Aぇ！groupのQ&Aぇ！」を10月からレギュラー放送することを発表した。毎週日曜日の深夜1時25分から1時55分に放送する。Aぇ！groupが新時代の新たな答えを出すガムシャラアイドル全力検証バラエティー。どんなことにも全力な5人が令和時代の本気の疑問を体を張って徹底検証する。赤池洋文投資