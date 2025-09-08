タレントの藤本美貴・庄司智春夫妻がMCを務めるフジテレビ系『ミキティダイニング』が、10月4日から毎週土曜午前11時よりレギュラー放送されることが決定した。【写真】息子が撮影した庄司元春&藤本美貴“ラブラブ”ショットこれまで不定期放送されていた同番組が、土曜昼に登場。藤本・庄司夫妻がゲストを招き料理＆トークを楽しむ。夫婦で食材収穫ロケにも出動を通して、食育とサステナビリティを学んでいく。これにと