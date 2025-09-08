フジテレビは8日、東京・台場の同局で10月期以降のコンテンツラインナップ発表会を行い、7月の組織再編でアナウンス局でのアナウンサーマネジメント制度が始まったこと明かした。7月の組織改編でアナウンス局及びマネジメント・プロデュース部が新設された。編成局の一部署だったアナウンス室は、局として独立した形となる。人権を尊重し、アナウンサ―のキャリアプランをともに考え、番組の出演や活動に活かしていく取り組み