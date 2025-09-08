フジテレビは8日、東京・台場の同局で10月期以降のコンテンツラインナップ発表会を行い、関西テレビ（大阪）の平日午後の生情報番組「旬感LIVEとれたてっ！」を10月期から関東地区でも放送することを発表した。9月29日から午後2時48分〜3時42分の枠での放送となる。現在フジでは午後1時50分から約2時間、ドラマの再放送などを行っている。平日午後に情報番組を放送するのは、2022年12月に終了した「ポップUP！」以来、約3年