きょうの県内は午前中広く雨が降り、県西部の3つの市では一時、大雨警報が出されました。午後は雨の範囲は次第に狭くなりそうです。県内は本州付近を通過する前線の影響で広い範囲で雨が降り、氷見市、高岡市、射水市には一時、大雨警報が出されました。氷見市では昨夜8時から午前11時までの降水量が117.5ミリに達しています。県内は午後もすっきりしない天気は続きそうです。日中の予想最高気温は、富山市で31度、高岡市伏木で32