6月から8月のおよそ3か月間と短い北欧の夏。その締めくくりとして、ザリガニ漁の解禁日である8月から9月にかけて開催される伝統的な行事が『ザリガニパーティ』です。家族や友人が集まり、夏の思い出を皆で分かち合う重要なイベント行事であり、ザリガニ柄のデコレーションにて会場を飾り、ザリガニハットを被って飲んで歌って楽しむ1日になります。 ザリガニと北欧のお料理がプレートにて提供 北欧パビリオン