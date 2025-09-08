きのう、石破総理大臣が自民党総裁を辞任すると表明したことを受けて、県連の宮本幹事長は「重く受け止めている」などと述べました。石破総理はきのう夕方会見を開き、辞任すると表明しました。これを受け、きょう自民党県連の宮本幹事長は…自民党県連宮本光明幹事長「正式に関税交渉に一区切りができたというのが、衆参の敗北を受けて『しかるべきときに』ということの真意がそこにあったということ、で重く受け止めています」