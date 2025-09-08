◇MLB ドジャース5-2オリオールズ(日本時間8日、オリオール・パーク)ドジャースの大谷翔平選手が2打席連続となる第47&48号ホームランを放ちました。5連敗中と苦しむドジャース。「1番・指名打者」で出場した大谷選手は、オリオールズ先発の菅野智之投手とメジャー初対戦を迎えました。初回の第1打席、94.4マイル(約151.9キロ)のシンカーを捉えると、センターへ高々と舞い上がった打球はそのままスタンドイン。今季12本目となる