西鉄によると、8日午前10時35分ごろ、天神大牟田線北野駅で大雨による運行規制を行った。この影響により甘木駅〜宮の陣駅間で徐行運転を行っており、同11時13分現在、同線(太宰府線・甘木線含む)で列車遅れが発生している。同日午後1時3分現在、通常ダイヤに復旧した。▶西鉄・運行情報