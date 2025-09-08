13日に国立競技場で開幕する陸上世界選手権の男子100メートル代表のサニブラウン・ハキーム（26＝東レ）が8日、事前合宿を終えた宮崎県都城市内で取材に応じた。前日まではレースの流れを想定し、強度の高い練習を消化。最終日のこの日は軽めのメニューで、ファンと交流も行った。「日本選手権の時に比べて、だいぶ上がってきている。元の自分に戻ってきた。思っている自分の動きになってきた」と手応えを口にした。3大会連