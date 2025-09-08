【国際親善試合】メキシコ代表 0ー0 日本代表（日本時間9月7日／オークランド・コロシアム）【映像】70m級超高速プレスバック日本代表FW三笘薫が、衝撃の70メートル爆速プレスバックを見せた。守備強度の高さにファンたちが驚きの声をあげている。アメリカ遠征中のサッカー日本代表は日本時間9月7日、カリフォルニア州のオークランド・コロシアムでメキシコ代表と対戦。終始主導権を握りながらもゴールレスドローに終わ