7日突然入ってきた石破首相退陣表明のニュースに、石川県内では、さまざまな声が上がっています。 石破首相は7日、緊急会見を開き、退陣する意向を表明しました。総裁選の前倒しについて、対応を協議してきた自民党県連の関係者は… 自民党石川県連・福村 章 最高顧問：「(総裁選の)投票という是か非かをやりますと、おそらくどちらが負けようが自民党は大きく2つに分断をされますよ。正しい判断だと思います」自民党