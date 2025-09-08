【野田クリの野望～ゲーム天下統一への道～ クソゲー量産男の「フルボイスクソゲーRPG」に野田軍総ツッコミ！】 放送日時：9月9日21時25分～21時54分 TOKYO MXのゲームバラエティ番組「野田クリの野望～ゲーム天下統一への道～」にて、「クソゲー量産男の『フルボイスクソゲーRPG』に野田軍総ツッコミ！」が9月9日21時25