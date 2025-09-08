モリサワは9月4日、「フォントに関する意識調査」の結果を発表した。調査は2025年8月20日〜22日、全国20〜50代の働く男女500名を対象にインターネットで行われた。○フォントにこだわりがある人は4割以上フォントにこだわりや、気に入っているフォントはありますかまず、フォントにこだわりや気に入っているフォントがあるか聞いたところ、「ある(16.0%)」、「(どちらかといえばある(26.6%)」と回答した人を合わせて4割以上の人が