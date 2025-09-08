愛知県蒲郡市のJR東海道線・蒲郡駅で8日朝、ホームから転落した女子高校生が電車と接触しケガをしました。警察と消防などによりますと、午前9時前、JR東海道線・蒲郡駅で女子高校生がホームから線路内に転落し、豊橋行きの新快速電車と接触しました。女子高校生は腹と肩の痛みを訴えていて、ドクターヘリで病院に搬送されましたが、意識はあり命に別条はないということです。電車には乗客らおよそ200人