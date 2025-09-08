リコーPFUコンピューティングは9月8日、フラッグシップモデルとなる産業用組込みコンピュータ「RICOH AR8300 モデル320P」を発売開始することを発表した。国内で設計・製造された同モデルは、リアルタイムな演算や大容量のデータ処理が求められる半導体製造・検査装置や、医療・社会インフラなど安定かつ長期の連続稼働が要求される分野で展開するという。第4世代 Intel Xeon Scalableプロセッサ（Sapphire Rapids-SP）を最大で2基