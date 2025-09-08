HDI-Japanは9月4日、Webサポート/問合せ窓口格付けの2025年「証券業界」の調査結果を発表した。調査は12社を対象に行われた。調査の結果、SMBC日興証券、SBI証券、東海東京証券、野村證券、松井証券、みずほ証券、三菱UFJ eスマート証券、三菱UFJモルガン・スタンレー証券、楽天証券がWebサポート、問合せ窓口共に三つ星GMOクリック証券、大和証券がWebサポート三つ星となった。○知識が広がり付加情報が得られるセルフサービスは