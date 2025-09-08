米国の電気自動車（EV）メーカー、テスラの新車販売台数が世界的に減少している。2025年4〜6月の世界販売台数は38万台で前年同期比13.4％減少である。同じく12.9％の減少だった1〜3月に続き、2四半期連続でマイナスとなった。7〜9月の実績も振るわず、年間で2年連続のマイナスとなるのは確実な情勢だ。世界的な不買運動が起きている25年1〜6月のテスラの世界EV販売台数は72万台で、ライバルの中国・比亜迪（BYD）の102万台に大きく