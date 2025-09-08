秋雨前線 対馬海峡で停滞へ 日本海から朝鮮半島にのびる前線が対馬海峡に南下し、対馬海峡付近で停滞する見込みです。前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込み、大気の状態が非常に不安定となっています。 、を画像で掲載しています。 雨のシミュレーション８日（月）～１３日（土） ８日（月）９日（火）は九州北部地方を中心に雨雲がかかり、福岡・佐賀・長崎・大分では、雨が激しく降るおそれがありあす。１