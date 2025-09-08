もうすぐ迫る「敬老の日」。帰省して親や祖父母に顔を見せたり、ちょっと気のきいた食べ物やお酒を贈ったりするのが定番だけど、毎年これでは芸がない……。「なんかいつもと違うことをしたいなぁ……」などと思いつつ、結局タイムオーバーで毎年同じことの繰り返し。これ絶対、「敬老の日あるある」だと思う。うん。敬老の日の理想図……ではあるけれど、毎回こんな感じにできるわけではないのが現実「さて、今年はどうしたものか