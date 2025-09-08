日本IBMは9月5日、IBM Institute for Business Value(IBV)が実施した最新の調査「CMOスタディ2025 CMOが導く、AI時代の5つの成長策」の日本版を公開した。調査は、日本を含む世界のCMO(最高マーケティング責任者)およびCSO(最高営業責任者)1800人を対象に実施。これによると、CMOはAIの戦略的重要性を広く認識している一方、自身に課せられる大きな役割の変化に適応する中で、主に断片化されたシステムに起因する「構想と実行のギ