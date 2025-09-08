「オカネコ」を運営する400Fは9月3日、「オカネコ 退職金に関する調査」の結果を発表した。調査は2025年8月23日〜8月24日、自身または身近な家族や友人で退職金を受け取った経験、または今後受け取る予定のある242人を対象に、インターネットで行われた。○退職金の使い道、過半数が「不安・疑問あり」退職金の使い道について不安や疑問を感じることがあるか尋ねたところ、53.3%が「ある」と回答し、過半数が何らかの懸念を抱いて