中島大祥堂は9月1日、天王寺MIO店にてモンブラン「かやぶき」の新フレーバーを限定発売した。「かぶやき」プレーンと新フレーバー3種同商品は、丹波栗の風味が楽しめる看板商品のモンブラン。外側は丹波栗のモンブランクリーム、内側には甘さ控えめの生クリームとスポンジを組み合わせている。「かぶやき(プレーン)」(918円)新フレーバーは、天王寺MIOの30周年と中島大祥堂 天王寺MIO店の開店1周年を記念したもの。「丹波栗×お茶