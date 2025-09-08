【新華社泉州9月8日】中国福建省泉州市にある戴雲山国家級自然保護区の研究者がこのほど、オウゴンテングアゲハのふ化を野外で撮影した貴重な映像を公開した。同種は世界八大貴重チョウ類の一つで、中国の国家1級保護野生動物に指定されている。（記者/郭圻）