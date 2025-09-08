東京午前のドル円は１４８．５８円付近まで円安・ドル高推移した。石破首相が退陣を発表したことから週明けは円売りが鮮明。ただ、上振れが一巡した後のドル円は１４８円前半へやや押し戻されている。明日、米労働省の労働統計局（ＢＬＳ）が非農業部門雇用者数（ＮＦＰ）の年次改定の暫定値を発表することがドル円の重し。先週の米雇用統計は弱く、年次改定の結果次第では米追加利下げ観測がさらに強まる可能性がある。