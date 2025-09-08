活動休止中のダンスボーカルグループ「ＡＡＡ」のメンバーで、「Ｎｉｓｓｙ」名義でソロ活動をする西島隆弘が８日、スタッフとともに運営する自身のＳＮＳで声帯の手術を受けたことを報告した。インスタグラムで「手術終了大人しくしています。にしじまたかひろより」と書かれたボードの写真を添え、「平素よりＮｉｓｓｙ（西島隆弘）を応援いただき、誠にありがとうございます。このたび西島が声帯の手術を受けましたことを