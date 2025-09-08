大分市中心部 石破総理は7日会見を開き、辞任を正式に表明しました。 突然の辞任表明から一夜明け、県内でも驚きの声が聞かれました。 ◆石破茂首相「この度、私は自由民主党総裁の職を辞することとした」 石破茂総理大臣は7日の会見でアメリカとの関税交渉に一区切りがついたことなどを辞任の理由として説明しました。 次の総裁選に出馬する予定はないとしています。 突然の辞任表明に街の人は ◆高齢の女性「（辞任