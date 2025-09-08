■これまでのあらすじお金のない芸人の彼氏を支えてきたありさは、劇場出演が決まったことで、交際記念に彼からごちそうしてもらうことになる。しかし当日、幸せな時間を過ごした後、会計になると彼は姿を消してしまう。自分が彼に愛されていないことを思い知ったありさは食事代を払おうとするが、幼なじみのののかは彼に払わせようと何度も促し、「私なら絶対許さない」「さっさと払えよ」と、相手を威嚇。するとついにお金を払う