JULIA IVYは9月3日、男性の眉毛に関する調査「眉トレンド白書 by HOLLYWOOD BROW LIFT」の結果を発表した。調査は2025年7月31日〜8月1日、20代〜50代の男性500名を対象にインターネットで行われた。○20代男性は眉サロン経験が50代の約3倍男性500名に「眉毛のケアを普段から行っているか」を質問したところ、「はい」と答えた人は32%だった。また、眉毛のケアをする頻度を伺ったところ、全体の20%以上と、5人に1人が週に1回以上眉