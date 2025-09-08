8日（月）東京都心は猛暑日になる見込みです。午後は太平洋側でも雨や雷雨にご注意ください。＜8日（月）の天気＞秋雨前線が東北南部〜日本海沿岸に停滞しています。午後は日本海側の雨の範囲が狭まりますが、土砂災害警戒情報が出されている新潟下越を中心に少しの雨でも土砂災害に警戒してください。一方、関東〜九州の太平洋側は晴れているところが多いですが、午後は大気の状態が不安定で、急な雨や雷雨があるでしょう。特に東