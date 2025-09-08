中国外務省は、日本維新の会の石平参院議員が、「中国についてデマを流した」などとして、財産の凍結などの制裁を科すと発表しました。中国外務省は8日、「石平議員が長期にわたり、台湾や歴史、チベットなどに関わる問題でデマを流し、公然と靖国神社を参拝した」と批判しました。その上で、「こうした行為は、中国の内政に対する重大な干渉であり、中国の主権と領土保全に対して重大な損害を与えている」として石平議員に制裁を