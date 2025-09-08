ファミリーマートが展開するブランド「ファミマル」から、和歌山県産有田みかんの果汁を67％使用したアイスバー『とろける食感 ぎゅっとみかん』が、9月9日から全国約1万6300店舗で発売される。価格は税込205円。【写真】みかん果汁67％アイスバー『とろける食感 ぎゅっとみかん』の中身「産地と、コンビに、」シリーズの一環として登場する本商品は、国産フルーツを使ったアイスバーの取り組みを継続したもの。有田みかんの濃