台風15号により今月5日、静岡県牧之原市で発生した竜巻。牧之原市内では最大9510世帯が一時、停電していましたが、きょうまでに大部分が解消される見込みです。記者「被害の最も大きかった細江地区ですが、こちらの小学校、きょうは臨時休校になっていて児童の姿はありません」細江地区ではきょうも住民が復旧作業を続けています。