ウクライナでロシア軍による800機以上のドローンを使った侵攻開始以降、最大規模の攻撃があり、政府庁舎が初めて被害を受けました。ウクライナ空軍の発表によりますと、6日夜から7日未明にかけて、ロシア軍がミサイル13発とドローン810機を使って攻撃を行いました。一晩で行われた攻撃としてはこれまでで最大規模とみられています。首都キーウでは政府庁舎で火災が発生していて、スビリデンコ首相は攻撃により政府庁舎が損傷したの