数多くの映画やドラマを手掛ける大分県大分市出身の平川雄一朗監督が演技指導などをした豊後大野市の劇団が、7日市内で公演しました。 平川雄一朗監督 豊後大野市では市制20周年を記念して2025年7月に劇団を立ち上げました。 団員は三重総合高校の演劇部や市民などおよそ30人で11回に及ぶレッスンを実施。 劇は7つの町と村が合併し豊後大野市になったことをテーマにしていて7日はその集大成が披露されま