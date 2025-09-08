石破総理が辞任を表明したことについて、各国はどのように受け止めているのでしょうか。ソウルから中継です。韓国では各紙が退陣について1面で報じています。そして、次期総理候補をめぐっては高市氏を「女性版・安倍」と表現するなど、警戒感をあらわにしています。というのも、韓国では日韓関係を重視する姿勢を示してきた石破総理に対し良い印象がもたれています。その一方で、次期総理候補とされる高市氏や小泉氏については、