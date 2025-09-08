７日に放送されたＮＨＫ大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」では、田沼意次（渡辺謙）がついに失脚。渡辺はこの放送回でクランクアップとなったが、奇しくもこの日、渡辺が大ファンの阪神がリーグ優勝。ネットでは「阪神優勝と引き替えに田沼様失脚」などと話題となった。この日の「べらぼう」ではついに、老中首座に松平定信（井上祐貴）が付き、質素倹約を掲げて厳しく風紀を取り締まるようになる。田沼意次が打ち壊し