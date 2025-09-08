阪神百貨店梅田本店で始まった「祝阪神タイガース優勝記念セール」に登場したトラッキー＝8日午前、大阪市北区プロ野球阪神タイガースのセ・リーグ優勝を祝う記念セールが8日、関西の百貨店などで始まった。特価品や限定品に加え、オンラインストアでは優勝記念ロゴ入りの純金メダルも登場。祝賀ムードをさらに盛り上げる。阪神百貨店梅田本店（大阪市）は「祝阪神タイガース優勝記念セール」を開催。開店前には「トラッキ