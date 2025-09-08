7日投開票の任期満了に伴う三重県知事選挙では、無所属現職で自民・公明・立憲・国民の各党が推薦した一見勝之氏（62）が2回目の当選を果たしました。 【写真を見る】三重県知事選挙 無所属現職の一見勝之氏（62）2回目の当選 2位の候補の倍以上となる36万6000票余り獲得 一見氏は無党派層にも支持を広げ、2位の候補の倍以上となる36万6000票余りを獲得。一方投票率は39．77%で、過去2番目に低かった前回を1.84ポイント上回りま