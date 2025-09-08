石破総理の辞任表明を受け、日経平均株価は一時800円以上値上がりしました。東証から中継です。休日の辞任劇から一夜明けましたが、市場は早くも次の政権の経済政策に対する期待が先行している形です。きょうの日経平均株価は取引開始直後から上昇し、一時、取引時間中の最高値にあと40円ほどまで迫りました。TOPIX=東証株価指数も一時、取引時間中としての最高値を更新。午前は先週末より611円高い4万3630円で取引を終えました。