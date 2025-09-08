FST JAPANは9月1日、「自由が丘ベーカリー/自由が丘パティスリー」の公式オンラインストアにて、グルテンフリー専門の米粉パンを提供する通販サービスを開始した。「定番米粉パンセット」同サービスでは、素材選び・レシピ開発・製造工程までを一貫して社内で行い、"完全グルテンフリー"の味わいを追求した米粉100%のパンを提供する。基本の生地には小麦のほか、一部商品を除いて乳・卵も不使用。さらに、グルテン混入のリスクを