県内は大気の状態が非常に不安定となっています。新潟市などに土砂災害警戒情報が出ているほか、新発田市には261世帯に避難指示が発令されています。7日夜から下越や佐渡を中心に雨の降り方が強まった県内。新潟市東区では午前9時半までの6時間に131ミリの観測史上最大の雨が降りました。現在、新潟市や新発田市、村上市、胎内市に土砂災害警戒情報が出ているほか、新発田市には261世帯720人に避難指示が発令されています。9日正午