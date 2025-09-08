東海地方は9月8日、名古屋など各地で猛暑日が予想されていて、名古屋で35度以上となると、年間の猛暑日日数の最多記録を更新します。東海3県は高気圧に覆われて朝から気温が上がり、最高気温は名古屋で34.5度、大府市で35度などとなっています。8日の最高気温は、名古屋で36度、岐阜と津で34度と予想されていて、名古屋で35度以上となると年間の猛暑日の日数が48日となり、観測史上最多記録を更新します。愛知と三重に熱中