北海道ホテル&リゾートはこのほど、「ホテルナトゥールヴァルト富良野」、「芦別温泉スターライトホテル&おふろcafe星遊館」、「新冠温泉ホテルヒルズ」にて、2025年秋限定の親子向け仮装&ハロウィンイベントを開催することを発表した。北海道ホテル&リゾート3ホテルでハロウィンイベント各ホテルでは、"家族で過ごす秋の思い出づくり"をテーマに、親子参加型の仮装イベントを開催するほか、秋限定で"果実酒"をテ